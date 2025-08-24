Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (24/08/2025)

La lucha contra el fuego continúa: incendios en Castilla y León

La lucha contra el fuego continúa: incendios en Castilla y León

Once incendios graves se mantienen activos entre León, Zamora y Palencia. La pesadilla no ha terminado para cientos de vecinos que ven cómo las llamas amenazan sus viviendas y queman sus montes. Al menos 300 personas han sido desalojadas en La Baña, en la provincia de León, por la proximidad de los fuegos. Los medios de extinción se encuentran sobre el terreno, también algunos vecinos que conviven con el humo y los mensajes de alerta que les llegan de Emergencias. Los que se han quedado están agotados, pero se niegan a abandonar lo que consideran que es su vida.

No muy lejos de allí, en la vecina comunidad de Galicia, nos hemos adentrado en los montes orensanos donde ya no luce el verde forestal ni los hasta ahora habituales bosques frondosos. Ya no hay llamas y las inmensas moles han pasado a ser un lugar hostil para la flora y la fauna. También observamos cómo aldeas enteras, entre ellas San Vicente de Leira, han quedado reducidas a un puñado de piedras. El pasado y el presente de estos municipios han ardido con el fuego. Por eso, los habitantes, aunque devastados por la situación, agradecen el apoyo recibido y reclaman a las administraciones que las ayudas lleguen cuanto antes.