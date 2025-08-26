Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (26/08/2025)

Dos militares de la UME resultan heridos tras chocar su vehículo con un camión de ganado en Trasmiras, Ourense

Los detalles de la capilla ardiente de Manuel de la Calva: horario y lugar para despedir al músico

Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado. Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME. Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

El mundo de la música llora este martes la muerte de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico fallecido en Madrid. El artista ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, así lo ha confirmado en redes sociales el otro componente del grupo, Ramón Arcusa.