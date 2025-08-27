Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (27/08/2025)

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

La familia de Matilde Muñoz, desparecida en Tailandia, señala a los culpables: “Están metidos en el ajo, es un crimen de manual

Compartir







Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

El rey Felipe VI ha señalado que ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en el paisaje quemado en el paraje de Las Médulas, en la provincia de León, ha sido "realmente desolador" y ha advertido de que "hay mucho que hacer" por parte de instituciones y personas para "sacar adelante la economía de la zona". En el marco de su visita al Parque de Las Médulas, tras recorrer también con la Reina Letizia zonas afectadas por el fuego en la comarca zamorana de Sanabria, ha hecho estas declaraciones ante los medios tras comprobar los estragos en el paisaje desde el Mirador de Orellán.

La familia de Matilde Muñoz, desparecida en Tailandia, señala a los culpables: “Están metidos en el ajo, es un crimen de manual

La familia de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde el 2 de julio, considera que se trata de "un crimen de manual" y reclama a la Policía del país asiático y a la Interpol que intensifiquen la investigación, tome declaración a los empleados del hotel donde residía y avance con mayor contundencia en las pesquisas.