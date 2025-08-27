Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (27-08-2025)

Un nuevo incendio asola Asturias, mientras los reyes visitan Zamora y El Bierzo

Una reunión en la Casa Blanca aborda la situación en Gaza, con Donald Trump al frente

Un nuevo incendio amenaza Asturias

Muy pendientes de un nuevo incendio en Asturias, el de Ibias, que se extiende con una rapidez nunca antes vista este verano en la región. Un incendio que amenaza a la población. Dos localidades han sido desalojadas y otras cuatro están en preaviso.

Sigue activo también el incendio que afecta a la provincia de Lugo,y hay otros seis en Castilla y León. Mientras, los Reyes visitarán las zonas afectadas en Sanabria, en Zamora, y las Médulas, en la comarca del Bierzo.

La guerra en Gaza

Expectación ante una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en Gaza, con Donald Trump al frente.

Un encuentro que llega horas después del brutal ataque al principal hospital de la Franja, donde Israel ha asesinado a cinco periodistas. El ejercito israelí defiende ahora que allí había una cámara que usaba Hamás.

Cientos de israelíes han salido a las calles para pedir el fin de una ofensiva que deja ya más de 63.000 muertos.