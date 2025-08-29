Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (29-08-2025)

Tragedia en la ruta canaria: se hunde un cayuco con más de 140 personas a bordo

Condena internacional por el ataque masivo de Rusia sobre Kiev

Un cayuco con más de 140 personas a bordo se ha hundido en aguas de Mauritania, otra tragedia en el mar protagonizada en la ruta canaria. La embarcación con estas 140 personas había partido hace seis días con destino a las islas Canarias. Solo habrían sobrevivido 17 personas. Las autoridades de Mauritania habrían recuperado 40 cuerpos y a esta hora siguen trabajando en la zona. La ruta atlántica es la más mortífera y peligrosa del mundo, el año pasado 9700 personas perdieron la vida intentando llegar a las costas españolas.

El último ataque ruso sobre Kiev deja ya 23 víctimas mortales, entre ellas hay varios niños y decenas de heridos. Rusia atacó guarderías, zonas residenciales y ha dañado la sede de la Unión Europea en Kiev. Úrsula Von der leyen califica el ataque de inaceptable y anuncia un nuevo paquete de sanciones a Moscú. Por su parte, el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha anunciado este nuevo balance a través de Telegram, donde poco antes ha confirmado la cifra de cuatro menores muertos adelantada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre ellos un bebé de dos años.