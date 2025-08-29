Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (29-08-2025)

Protestas contra Mañueco por su gestión en los incendios de Castilla y León

Bomberos forestales de Castilla y León hacen rugir sus motosierras y queman neumáticos para protestar por la falta de prevención y gestión de los incendios poniendo entre las cuerdas al gobierno de Mañueco. Piden su dimisión y la de su consejero antes de que este se explicara en las Cortes. Allí, el presidente ha defendido su actuación y ha pedido una respuesta común ante el fuego.

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza, y ha recalcado que la localidad "es una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para una ofensiva terrestre a gran escala con el objetivo de hacerse con el control de esta zona, algo denunciado por la mayoría de la comunidad internacional.