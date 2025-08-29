Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (29/08/2025)

Preocupa el incendio de Lubrín, en Almería, y en Fasgar mejoran las condiciones

Protestas contra Mañueco por su gestión en los incendios de Castilla y León

En Lubrín, Almería, tratan de controlar un fuego de mucha virulencia y que por las fuertes rachas de viento, las llamas se propagan mucho más rápido. Por el momento no se habla de estabilización aunque sus vecinos hayan podido regresar a sus casas. Los medios aéreos ya se han retirado, pero al menos 150 efectivos seguirán trabajando durante esa noche. El incendio se podría haber originado por la chispa de un cable eléctrico.

Bomberos forestales de Castilla y León hacen rugir sus motosierras y queman neumáticos para protestar por la falta de prevención y gestión de los incendios poniendo entre las cuerdas al gobierno de Mañueco. Piden su dimisión y la de su consejero antes de que este se explicara en las Cortes. Allí, el presidente ha defendido su actuación y ha pedido una respuesta común ante el fuego.