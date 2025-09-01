Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (01-09-2025)

Un terremoto de 6,3 deja 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán

Un terremoto de 6,3 deja 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,3 ha dejado al menos 800 muertos en Afganistán esta madrugada. Las autoridades hablan ya de 2.500 heridos. Los talibán aseguran que "se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas" ante la gran destrucción causada por el seísmo en una zona de montañas, junto a la frontera con Pakistán, en la localidad de Jalalaba.

El avión de Ursula von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa en el GPS: aterrizó con mapas manuales

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.