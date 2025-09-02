Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (02-09-2025)

Encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas

Encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas

Las miradas están hoy puestas en Bruselas. Allí se reúnen el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Carles Puigdemont. Se trata de un encuentro que ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien mantiene que esa reunión no busca un pacto para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Desde la oposición, los populares no lo tienen tan claro y tachan ese encuentro de "chantaje".

La erupción del Etna, en Sicilia, Italia, ha desatado la locura. Decenas de turistas ponen en riesgo sus vida spor hacerse una foto junto a la lava. Una temeridad que ha llevado a las autoridades italianas a poner vigilancia.