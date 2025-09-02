Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (02-09-2025)

La Guardia Civil registra un inmueble okupado en Alfafar en la misma calle del tiroteo a un vecino

Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes un inmueble de la calle Pintor Sorolla de Alfafar (Valencia), la misma donde este lunes a última hora un vecino de 33 años resultó herido al recibir tres tiros de otro hombre que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica) este martes. Será la primera reunión entre ambos dirigentes desde que Salvador Illa accedió a la presidencia de la Generalitat, buscando normalizar su relación con Puigdemont en un encuentro pendiente tras reunirse con el resto de predecesores en el cargo.