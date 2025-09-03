Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (03/09/2025)

Al menos 15 muertos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa y numerosos heridos de gravedad

El horror tras el accidente del funicular de Lisboa: el miedo de los turistas y la búsqueda de personas entre los escombros

Compartir







Al menos 15 muertos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa y numerosos heridos de gravedad

Al menos 15 personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, donde encontraron a varias personas atrapadas bajo los escombros. El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto.

El horror tras el accidente del funicular de Lisboa: el miedo de los turistas y la búsqueda de personas entre los escombros

Un accidente en un funicular de Lisboa ha dejado al menos 15 muertos. El suceso ha tenido lugar sobre las 18:00 y se produjo por un cable suelto que provocó que la máquina descarrilase y chocase con un edificio. Los pasajeros quedaron atrapados entre los escombros. La agonía de las personas que quedaron atrapadas entre los restos del funicular es una imagen que ya ha impactado en la capital portuguesa. Decenas de efectivos de bomberos para ayudar a las personas que aún quedan entre los escombros.