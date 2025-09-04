Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (04/09/2025)

telecinco.es 04 SEP 2025 - 23:27h.

16 muertos y 21 heridos en el accidente de funicular en Lisboa

Tensión ante la apertura del año judicial

Compartir







Accidente de funicular en Lisboa: pasó una inspección horas antes

Los sonidos del siniestro mortal del funicular de Gloria, en Lisboa, muestran un momento dramático. Son 16 fallecidos y 21 heridos, entre ellos dos españoles que ya han sido dados de alta. El origen pudo estar en la rotura del cable que unía a los dos vagones. A vista de dron se puede comprobar el destrozo que sufrió el convoy afectado, quedando totalmente deshecho tras su impacto contra un edificio en plena cuesta. Había pasado una inspección muy pocas horas antes. Un amasijo de hierros y chapa justo en esa curva donde volcó.

Tensión ante la apertura del año judicial

Aumenta la temperatura por la presencia del fiscal general del Estado este viernes en la apertura del año judicial. Álvaro García Ortiz se ha visto hoy con Pedro Sánchez, que le defiende a pesar de estar procesado. El PP habla de error por someter al rey Felipe VI, asegura, a un choque institucional y vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se revuelven contra el fiscal.