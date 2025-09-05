Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (05/09/2025)

Benjamin Netanyahu 'entra' de lleno en La Vuelta Ciclista a España

Israel irrumpe de lleno en La Vuelta a España tras la última protesta propalestina. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defiende a los ciclistas por no ceder, dice, ante el odio y la intimidación. Las acusaciones de lavado de imagen a través del deporte señalan directamente al millonario Sylvan Adams, propietario del equipo Israel Premier-Tech e íntimo amigo de Netanyahu. Sus palabras se producen después de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se haya mostrado "partidario" de que se expulse al conjunto israelí de la competición.

Una turista captó, con su cámara, lo impensable. El instante en el que el funicular de Lisboa chocaba contra el convoy contrario. La confusión de esos primeros momentos hizo que dieran por muerto a un turista alemán que se encontraba herido. Fue su familia la que dio la voz de alarma al no reconocerlo entre las víctimas mortales. En la capital portuguesa, los restos del aparato ya han sido retirados y la investigación sigue en marcha. De momento, no han encontrado ninguna evidencia de sabotaje, dejando como posibles causas fallos mecánicos o problemas de mantenimiento.