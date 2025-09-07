Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (06/09/2025)

Rememorar la inquietud: siete incendios activos

Rifirrafe político tras las declaraciones de Miguel Tellado

No ha terminado el verano ni tampoco el riesgo extremo de incendios forestales en buena parte del país. Las llamas vuelven a afectar a Hermisende y Castromil, otra vez en la comarca de Sanabria, en Zamora. Lo mismo ocurre, con cuatro focos en hora y media, en El Bierzo, en la provincia de León. Y también en Jarilla, en Cáceres. El estado es favorable, pero resulta imposible no inquietarse al volver a escuchar de nuevo esos nombres. Hay fuegos también en Navarra y Aragón. Se han desplegado un total de 21 medios aéreos y terrestres.

Encendido sigue también el tablero político. Este sábado, tras unas declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, augurando que este curso se "empezará a cavar la fosa" del Gobierno. Tras ello, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado al 'popular' de apelar a la violencia. Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha calificado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "hooligan que se mimetiza con el discurso más ultra de Vox".