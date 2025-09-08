Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (08-09-2025)

Empieza la vuelta al cole

La mayoría de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano este lunes 8 de septiembre, aunque los primeros escolares en volver a las aulas han sido los de la Comunidad Foral de Navarra, ya que lo hicieron el pasado jueves.

El inicio del curso supondrá para las familias un coste medio de unos 400 euros por niño, una cifra que ha disparado las búsquedas y las ventas de material usado. El gasto es distinto por comunidades autónomas y la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra lideran el ranking de precios más altos, frente a Extremadura y Castilla-La Mancha que están en las más baratas.

Sigue la masacre en Gaza

Desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego de enero, se han registrado 11.911 muertos y 50.735 heridos y en total serían 64.455 los muertos y 163.185 los heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva militar israelí en respuesta al ataque de las milicias palestinas gazatíes que se saldó con unos 1.200 muertos y más de 200 secuestrados.

La ofensiva israelí ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por su elevado número de víctimas y la enorme destrucción causada en el enclave, así como por estar acompañada por intensas restricciones por parte de Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la población.