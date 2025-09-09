Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (09/09/2025)

El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

España prohíbe la entrada a los ministros israelíes de Seguridad Nacional y Hacienda

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.