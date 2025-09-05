El Fiscal General del Estado ha hecho una breve alusión al principio de su discurso sobre la polémica que le rodea tras ser imputado por el Tribunal Supremo

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, acapara el protagonismo en el arranque más polémico del año judicial

Compartir







El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intervenido en la apertura del año judicial, que se ha celebrado este viernes en el Tribunal Supremo (TS), mostrándose consciente de que la misma se produce este año en "singulares circunstancias" por su "situación procesal", si bien ha reivindicado su estatus, ratificado su confianza en la Justicia y avisado de que la institución "no sucumbe a los ataques de los delincuentes".

"Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí --en mi condición de fiscal general del Estado-- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo; en este acto solemne y reglado presidido por el jefe del Estado; y participar, como dispone la ley, en la apertura de un nuevo curso judicial en España", ha arrancado García Ortiz.

PUEDE INTERESARTE Jueces y fiscales conservadores piden al fiscal general que no asista a la Apertura del Año Judicial

"Si estoy aquí es porque creo en la Justicia"

El jefe del Ministerio Público ha asegurado que es "plenamente consciente" de las "singulares circunstancias" de su intervención como consecuencia de su "situación procesal", ya que se encuentra a un paso de ser juzgado en el Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esto ha provocado que en el mundo judicial llegara a sopesarse alguna muestra pública de rechazo pero finalmente se descartó cualquier boicot. No obstante, las asociaciones APM, AF y APIF le instaron a no acudir, mientras que vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidieron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que le trasladase la "inconveniencia" de su intervención. Por contra, el bloque progresista del CGPJ defendió que la ley exige su presencia.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo defiende su ausencia del acto de apertura del año judicial y califica de "provocación" la presencia del fiscal general del Estado

"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", ha replicado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al hilo, ha hecho "un humilde llamamiento" para "reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española" y "al trabajo de todos los fiscales", aseverando que se trata de una "institución fuerte", "sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley". "Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", ha enfatizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La presidenta del CGPJ censura las "inoportunas" descalificaciones a la justicia

Tras la intervención del Fiscal General del Estado ha sido el turno de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien ha calificado de "inoportunas y rechazables" las "insistentes descalificaciones" a la justicia por parte de otros poderes públicos, y ha censurado que se intente atribuir a los jueces "intenciones u objetivos" contrarios a los principios de su actuación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Perelló ha hecho una defensa a la independencia judicial durante el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI, y marcado por la presencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, criticada por un sector de la judicatura debido a su procesamiento, y también por las recientes críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces.