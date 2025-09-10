Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (10/09/2025)

Yolanda Díaz ataca a Junts tras fracasar en la reducción de jornada: "Representan a la patronal española reaccionaria"

Yolanda Díaz ha arremetido contra Junts en un debate bronco y duro en el Congreso donde como estaba previsto la reducción de la jornada laboral se ha estrellado en el Congreso por los votos en contra de Vox, PP y los socios del Gobierno de Junts. Un fracaso para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que ha acusado a sus socios de "representar a la patronal española en los sectores mas reaccionarios".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en el que ha proclamado: "¡Allá vamos!". "¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", se ha preguntado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas.