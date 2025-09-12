Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (12-09-2025)

La tensión crece en Polonia mientras Rusia y Bielorrusia simulan el uso de armas nucleares

Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado en 2022

La tensión crece en Polonia: Rusia y Bielorrusia simulan el uso de armas nucleares

La tensión es máxima en Polonia. El ejército está en alerta y la OTAN ha desplegado más efectivos ante el temor de un nuevo ataque ruso. Donald Trump le ha restado importancia a la situación: dice que pudo haber sido un error por parte de Moscú. Pero lo cierto es que la incursión de los drones genera desconfianza máxima y más cuando Rusia y Bielorrusia realizan este viernes maniobras militares en la frontera con Polonia en las que van a simular el uso de armas nucleares.

Estados Unidos busca al asesino del activista republicano Charlie Kirk

Estados Unidos busca al asesino de Charlie Kirk. Ofrecen 85.000 euros de recompensa. Huyó por los tejados después de ejecutar un certero disparo que acabó con la vida del activista ultra.

Jair Bolsonaro, culpable de intento de golpe de estado

Jair Bolsonaro ha sido declarado culpable. El expresidente brasileño ya tiene sentencia ha sido condenado a 27 años de prisión por mayoría del jurado. Es culpable del intento de golpe de estado para derrocar a Lula da Silva tras perder la elecciones en 2022. Sus abogados tienen cinco días para presentar alegaciones.

El uso de la inteligencia artificial por los jóvenes

Los jóvenes usan la IA hasta para pedirle consejos ante sus problemas más personales e íntimos. Se acabó el consultar a los amigos o a los padres o al psicólogo. Uno de cada cuatro adolescentes toman decisiones condicionados por la IA, una tendencia hacia la deshumanización.