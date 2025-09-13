Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (13-09-2025)

La radiografía psicológica del detenido por el crimen de Charlie Kirk

Tormentas y lluvias de hasta 60 l/m2 activan los avisos en Cataluña

Compartir







La radiografía psicológica del detenido por el crimen de Charlie Kirk

Carmen Corazzini ha trazado un perfil psicológico del detenido por el asesinato de Charlie Kirk. Analizando los dibujos hallados en el arma vinculados a memes y videojuegos, la presentadora de 'Informativos Telecinco' ha concluido que estos elementos reflejan inmadurez emocional y escasa empatía, factores que favorecen la deshumanización de quienes son considerados “enemigos”. Corazzini ha advertido que los procesos de radicalización actuales son cada vez más acelerados, especialmente entre jóvenes con menor tolerancia a la frustración. En este contexto, ha señalado que el detenido, descrito como reservado, podría haber experimentado una fuerte sensación de insignificancia, lo que le habría impulsado a buscar un acto 'potente' con el que ganar notoriedad.

Tormentas y lluvias de hasta 60 l/m2 activan los avisos en Cataluña

Las precipitaciones y tormentas activarán este sábado los avisos en un total de seis provincias del este de la Península, con valores máximos de 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos por lluvia y tormenta se darán en Barcelona y Girona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, los avisos por lluvias estarán en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza. La AEMET prevé para este sábado una circulación atlántica en la Península, con inestabilidad y cielos nubosos en el nordeste y área mediterránea norte.