Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (15/09/2025)

Las palabras de Almodóvar en la concentración propalestina: "A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación"

Toño, el ganadero asturiano de 60 años muerto en Ribadesella: sus asesinos podrían ser personas cercanas

Compartir







Las palabras de Almodóvar en la concentración propalestina: "A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación"

El cineasta Pedro Almodóvar considera que la sociedad española está "cada vez más concienciada" sobre la "barbarie" que se vive en la Franja de Gaza y defendió que los políticos "tienen que prestar atención a los ciudadanos". Almodóvar ha participado en la madrileña Puerta del Sol en un acto “muy, muy, muy emotivo”: una concentración convocada por el colectivo Artistas por Palestina para leer los nombres y apellidos de 18.500 niños y niñas gazatíes que han muerto por ataques israelíes entre octubre de 2023 y el pasado julio.

Toño, el ganadero asturiano de 60 años muerto en Ribadesella: sus asesinos podrían ser personas cercanas

La muerte de Toño sigue siendo un misterio en Ribadesella, Asturias. Golpearon al ganadero hasta que le mataron en su propia casa. La investigación no es fácil: no hay grabaciones y tampoco hay un móvil aparente. La mujer de la víctima sostiene que le mataron dos encapuchados, pero hay ciertas cosas que no encajan para dar con los responsables de este asesinato.