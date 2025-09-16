Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (16/09/2025)

Una comisión de la ONU concluye que Israel comete genocidio en la Franja de Gaza

El COI avala a Israel tras la petición del CSD de expulsar a Israel de las competiciones

Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y su Ejército lo celebra. Así ha concluido el estudio de una comisión independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Este informe confirma que el Gobierno de Netanyahu cumple los cuatro de los cincos actos genocidas entre ellos, matar, causar lesiones graves físicas y mentales, destruir las condiciones de vida.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes ha reaccionado a la polémica de la Vuelta a España y al duro alegato de la UCI contra el Gobierno. Lo ha hecho en la línea del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusando a la UCI de blanquear a Israel y ha pedido la exclusión del país en todas las competiciones deportivas.