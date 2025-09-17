Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (17/09/2025)

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con EEUU cómo repartirse Gaza: "Una vez destruida, solo queda construir"

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con EEUU cómo repartirse Gaza: "Una vez destruida, solo queda construir"

Más declaraciones incendiarios en medio de la desolación y el éxodo en Gaza. SI alguien pensaba que la idea de Trump de convertir la Franja en un resourt de lujo, era loca por descabellada, cada vez hay más datos que indican que puede ser una posibilidad real. El último que ha añadido una piedra en esa idea es nada menos que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que ha declarado que la Franja de Gaza representa una “mina de oro de bonanza inmobiliaria” .

El aviso de Bruselas a Huawei sobre su contrato con el Gobierno y el riesgo de "injerencia extranjera": la compañía rechaza la advertencia

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha avisado este miércoles del riesgo de injerencia extranjera que plantea el contrato que el Ministerio del Interior tiene con Huawei en tanto que crea "potencialmente una dependencia" con un proveedor considerado por la UE como "de alto riesgo" en un sector crítico. Así lo expone la vicepresidenta comunitaria responsable de Telecomunicaciones en una respuesta escrita a una pregunta del líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, quien pidió a Bruselas aclarar si la adjudicación a la tecnológica china está alineada con las recomendaciones de la UE para la seguridad de las redes 5G y la aplicación de la Directiva SRI 2.