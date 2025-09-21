Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (21-09-2025)

11 comunidades, en alerta por lluvias y tormentas

Tensión y medidas extremas de seguridad en el funeral de Charlie Kirk tras varias amenazas

El último día del verano con 11 comunidades en alerta, la mayoría por lluvias o tormentas como las que ya se desataron anoche en Aragón, con precipitaciones fuertes en la provincia de Teruel y mucho aparato eléctrico sobre el cielo de Zaragoza. En Navarra hoy puede llover con intensidad, sobre todo en el nordeste peninsular y, también, en las Islas Baleares se esperan fuertes precipitaciones. Un final de verano tormentoso y con temperaturas sensiblemente más bajas. Hoy ya no superaran los 30 grados en casi ninguna provincia y no llegaran a los 20 en el norte. Además, hay alerta naranja por tormentas en el este y nordeste peninsular.

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump. Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.