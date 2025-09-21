Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (21-09-2025)

11 comunidades, en alerta por lluvias y tormentas

Tensión y medidas extremas de seguridad en el funeral de Charlie Kirk tras varias amenazas

Compartir







Incidencias y problemas en el transporte por las fuertes lluvias registradas en Cataluña

El otoño se estrena el mismo día en el que el verano nos dice adiós con incidencias por lluvia en Navarra, Aragón y Cataluña. En Barcelona ya hay vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat, deslizamientos en Montserrat y problemas con los trenes de Rodalies. Se esperan fuertes tormentas para las próximas horas. Por eso, desde Protección Civil se ha pedido a la ciudadanía mucha precaución.

Tensión y medidas extremas de seguridad en el funeral de Charlie Kirk tras varias amenazas

El estadio de Glendale (Arizona, EE.UU.) celebra el funeral de Charlie Kirk entre fuertes medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump. Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se dan cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores.