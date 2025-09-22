Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (22/09/2025)

Así es el trabajo en el centro COMETA, donde se gestionan las alertas de las pulseras antimaltrato: "Salva vidas cada día"

La polémica en torno a los fallos de las pulseras antimaltrato tiene muchos componentes. Desde las propias pulseras de control hasta la gestión de las señales de alerta. Estas señales se gestionan en un centro llamado COMETA. Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha estado este lunes sallí, en el lugar donde se hace seguimiento de las 4.500 pulseras que están activas en España. En esta sala atienden 1.700 alertas diarias. "Si se manipula el dispositivo, en 15 segundos debe llegar una alerta a nuestro sistema.

El discurso de Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Nueva York

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU al tiempo que ha advertido de que no es posible la solución de dos estados en Oriente Próximo cuando Israel está perpetrando un genocidio, por lo que ha llamado a "parar la matanza". "En nombre del Derecho Internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya", ha reivindicado desde la tribuna de la ONU en su intervención en la conferencia de alto nivel para la implementación de la solución de dos estados, organizada por Francia y Arabia Saudí, tras denunciar que "el pueblo palestino está siendo aniquilado".