Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (22-09-2025)

Un muerto y un desaparecido por las lluvias en Barcelona

Las primeras tormentas del otoño han llegado de forma trágica, un niño ha muerto y se busca a su padre. Los arrastró la corriente en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona cuando cruzaron con el coche a pesar de las advertencias. Cerca de 80 efectivos continúan buscando al padre en el río. Las fuertes lluvias han causado desprendimientos e inundaciones y este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas.

Multitudinario funeral por Charlie Kirk

En Estados Unidos se ha celebrado una multitudinaria despedida a Charlie Kirk. Ha sido un funeral con honores de estado. Donald Trump, ante un estadio abarrotado, ha dicho que Kirk fue asesinado por defender la libertad y lo ha calificado de evangelizador. La viuda ha asegurado que continuará con la misión de su esposo y lo ha hecho ante un público volcado, que lo considera un mártir de la democracia.

Cumbre de la ONU

Todo listo en Nueva York para el comienzo de la cumbre de la ONU. El rey Felipe encabeza la delegación española en una asamblea en la que se hablará de Gaza. Reino Unido, Canadá y Australia son los últimos países en reconocer el estado palestino y pedir la solución de los dos estados. Benjamin Netanyahu advierte que eso nunca va a ocurrir y acusa a estos países de recompensar a los terroristas de Hamás.