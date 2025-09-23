Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (23/09/2025)

Donald Trump ataca a la ONU en su propia sede: "No resuelve problemas y a menudo crea otros nuevos"

El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel, pero podrá acordar excepciones de forma puntual y por interés general

Donald Trump no ha 'decepcionado' en la ONU. No solo ha criticado en su propia sede la utilidad de la institución que, en palabras del presidente de EEUU, soluciona menos problemas de los que crea. Respecto a la guerra de Gaza y al estado palestino y su reconocimiento ha sido claro: es dar alas a Hamás. También ha señalado a Europa, alertando del peligro que para ella supone la inmigración ilegal y no ha olvidado Ucrania: recuerda su decepción con Putin y le amenaza con duros aranceles. Y avisa a Europa: no se puede financiar esta guerra comprando gas ruso.

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto-ley que prohíbe la compraventa de armas con Israel, pero se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general, según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha celebrado la muestra del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona. La medida ha tardado tanto por la complejidad técnica del texto, que debía ser completamente pulcro para evitar cualquier tipo de problemas de seguridad, según el Gobierno.