Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (24-09-2025)

Felipe VI pide ante la ONU que Israel "detenga la masacre" en Gaza

El Gobierno estudia favorecer la compatibilización de la pensión de jubilación con un trabajo autónomo

El rey Felipe VI es el encargado de intervenir en nombre de España este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, en un discurso en el que se espera que defienda con firmeza el multilateralismo en un momento en que está cada vez más cuestionado y en el que también aborde conflictos como los de Gaza y Ucrania.

El Gobierno vuelve a pensar en cómo mantener activo a los pensionistas españoles. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mostrado su disposición a estudiar mejoras para el desarrollo de la jubilación reversible y de la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con un trabajo, según han confirmado fuentes del diálogo social, que están negociando el proyecto de Real Decreto que regularía estos supuestos.