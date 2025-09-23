La jueza abre juicio oral al novio de Ayuso al que acusa de organización criminal y delito continuado contable

La Audiencia de Badajoz envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo tras desestimar sus recursos

Compartir







La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado que la apertura de juicio oral a su pareja, Alberto González Amador, coincida con la confirmación del procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cree por ello que en España "los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene".

"De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país", ha asegurado Díaz Ayuso, comparando "cada anuncio que ha ido saliendo" sobre el caso de su novio con las causas relacionadas con el entorno de Sánchez. Ha ido "parejo" al del hermano del presidente del Gobierno.

Ayuso se desmarca de la imputación a su novio: "Ni siquiera nos conocíamos"

Díaz Ayuso ha reaccionado este martes, pocas horas después de que la jueza que está en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra Alberto González Amador por fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

La presidenta madrileña ha descartado cualquier implicación en las acusaciones: "No tengo nada que ver", ha reiterado, a sabiendas de las presiones de la oposición en la Asamblea, donde le piden su dimisión. "Es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos", ha asegurado Ayuso, que ha lamentado el foco puesto sobre este asunto habiendo en la órbita del PSOE y el Ejecutivo "casos de corrupción de verdad, de escándalo, de hacer caer un Gobierno".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Díaz Ayuso ha insistido en recalcar que los hechos por los que González Amador ha sido procesado son ajenos a la Comunidad de Madrid y ha indicado que ante "cada caso de corrupción" que pueda afectar a Sánchez "siempre tienen ahí al mismo", González Amador, "el señor que no ha tenido todavía juicio pero nos obliga a todos a posicionarnos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre este asunto ha terminado diciendo que no puede hacer más que aguantar y no va a contribuir a que se enrede más para que "siempre haya un motivo para llevarlo a la portada".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ayuso no comenta el mensaje de su jefe de prensa que apunta a la jueza

Díaz Ayuso ha rechazado comentar el mensaje que publicó en X su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que decía: "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

La presidenta madrileña ha asegurado que no puede opinar sobre cada comentario que se hace en redes ni la trayectoria de cada juez, pero sí ha aprovechado para valorar la situación procesal del hermano de Sánchez, que según Díaz Ayuso tiene suerte porque "puede contar con el apoyo mediático de 22 ministerios" y de "medios públicos que se sufragan con el dinero del contribuyente". "Si a mí se me ocurre hacer algo así, no sé dónde estaría".