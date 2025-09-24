Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (24/09/2025)

Pedro Sánchez enviará un buque para proteger a la flotilla Global Sumud que va a Gaza

Felipe VI pide ante la ONU que Israel "detenga la masacre" en Gaza: "No podemos guardar silencio"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en Nueva York el envío a partir de mañana jueves de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.

El rey Felipe VI ha implorado desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.