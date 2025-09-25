Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (25/09/2025)

Sánchez asegura que el buque 'Furor' no se enfrentará a fuerzas israelíes

La delegada del Gobierno contra la violencia de género pide disculpas a las mujeres afectadas por las pulseras antimaltrato

El buque de la armada, 'Furor' está a punto de zarpar desde el puerto de Cartagena, en Murcia, para alcanzar a los barcos que integran la Flotilla que se dirige a Gaza, un día después de que Pedro Sánchez informara de esta decisión del Gobierno. El presidente ha asegurado que el buque no se enfrentará a fuerzas israelíes y que solo acompañará a la flotilla por seguridad.

Nuevo pulso en el Congreso entre Gobierno y oposición a cuenta de las pulseras antimaltrato. La delegada del Gobierno para la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha pedido disculpas a la mujeres afectadas, un día después de la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su responsabilidad en los fallos de los dispositivos .