Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (27/09/2025)

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ante el juez Peinado

Invasión en Gaza: un centenar de muertos, varios en las 'colas del hambre'

Compartir







La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ante el juez Peinado

Begoña Gómez vuelve al juzgado. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este sábado por la tarde ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le comunicará que, en caso de llegar a hacerse un juicio por malversación, el veredicto quedará en manos de un jurado popular. Gómez no es la única que está citada por el magistrado. Hasta los Juzgados de Plaza de Castilla acudirán su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Invasión en Gaza: un centenar de muertos, varios en las 'colas del hambre'

Después del plantón de este viernes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ofensiva del Ejército israelí ha continuado este sábado en la Franja de Gaza. Un centenar de personas han muerto, varias de ellas en las 'colas del hambre'. Por otra parte, un diario israelí ofrece hoy detalles del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un acuerdo de paz.