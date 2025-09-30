Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (30/09/2025)

Los últimos coletazos de Gabrielle dejan varios heridos en Ibiza y barrancos otra vez inundados en Valencia

Banco Sabadell rechaza la nueva oferta para la OPA de BBVA

Compartir







Los últimos coletazos de la borrasca Gabrielle

La lluvia vuelve a ser la protagonista, sobre todo en Ibiza y Formentera. De las tres comunidades que han amanecido este martes en alerta, Valencia, Murcia y Baleares, solo las pitiusas tienen avisos. Varios vuelos se han cancelado o retrasado en las islas, la mayoría en Palma. En Ibiza hay algunas carreteras cortadas, los servicios de autobús no funcionan, los bomberos están rescatando a personas atrapadas en coches y casas y se han suspendido las clases. Al menos hasta las 16 horas están en alerta roja en esta isla y en Formentera, donde las autoridades advierten de "peligro extraordinario" por crecidas e inundaciones.

Banco Sabadell rechaza la nueva oferta para la OPA de BBVA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado la documentación emitida por el Banco Sabadell donde anuncia que finalmente ha decidido rechazar la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA). El informe ha sido publicado en su perfil de la red social 'X', mostrando toda la documentación presentada por el Banco Sabadell.