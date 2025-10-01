Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (01-10-2025)

La Flotilla rumbo a Gaza llega a la zona de riesgo

El Gobierno "recomienda" a la Flotilla de Gaza que no entren en la zona de exclusión

La Flotilla de la Libertad ha entrado en zona de riesgo y se adentra en un área en el que Israel posee todo el control. Pese a la advertencia de los gobiernos de España e Italia y los barcos militares que los protegen, embarcaciones enviados por el gobierno de Netanyahu se dirigen hacia ellos para impedirles el acceso a una zona de exclusión.

El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo no puede acceder a ella ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla, según han informado fuentes del Ejecutivo.