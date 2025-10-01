Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (01/10/2025)

Los barcos Alma y Sirius ya han sido interceptados y "se espera que se produzcan más"

Los barcos Alma y Sirius ya han sido interceptados y "se espera que se produzcan más"

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia. La flotilla ha publicado el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20:00 horas (hora peninsular española en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias.

La policía alemana ha detenido en Berlín a tres miembros de Hamás

Tres miembros de Hamás han sido detenidos en Berlín por las autoridades alemanas que tenían sospechas de que estaban preparando un atentado. Las autoridades tenían indicios de que estaban involucrados en la compra de armas de fuego y municiones para la organización palestina. Los sospechosos son un libanés de 43 años, un alemán de 36 con origen también libanes y un alemán de 44 años que proviene de Siria. Según las primeras investigaciones, Hamás habría encargado a los detenidos la adquisición de armas y municiones en Alemania.