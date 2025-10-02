Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
A la carta
Programas completos

Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (02/10/2025)

Con Carlos Franganillo Informativos Telecinco 2025 Noche 02/10/2025
Las noticias, de la mano de Carlos FranganilloInformativos Telecinco

  • Miles de personas exigen frente a Exteriores la "inmediata liberación" de los miembros de la Flotilla

  • Atentado en una sinagoga a las afueras de Manchester con tres fallecidos

Compartir

Miles de personas exigen frente a Exteriores la "inmediata liberación" de los miembros de la Flotilla

Decenas de personas se están concentrando durante la tarde de este jueves frente al Ministerio de Exteriores para pedir la "inmediata liberación" de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos fueron interceptados este miércoles por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Atentado en una sinagoga a las afueras de Manchester con tres fallecidos

Tres personas han muerto y varias han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado al atacante acabando también con su vida.

Temas