Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (02/10/2025)

Miles de personas exigen frente a Exteriores la "inmediata liberación" de los miembros de la Flotilla

Atentado en una sinagoga a las afueras de Manchester con tres fallecidos

Decenas de personas se están concentrando durante la tarde de este jueves frente al Ministerio de Exteriores para pedir la "inmediata liberación" de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos fueron interceptados este miércoles por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Tres personas han muerto y varias han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado al atacante acabando también con su vida.