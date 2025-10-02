Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (02-10-2025)

Israel intercepta todos los barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

La flotilla a Gaza está desactivada. Israel ha interceptado a todos los barcos, que querían llegar hasta la Franja palestina. Los activistas no han mostrado resistencia cuando ha sido abordados por los militares. Han arrojado sus móviles por la borda y han denunciado que algunas embarcaciones han sido embestidas o atacadas por cañones de agua.

Tres personas han muerto y varias han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado al atacante acabando también con su vida.