Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (03-10-2025)

Los incidentes en las manifestaciones por la Flotilla: dos detenidos y 14 mossos heridos

La Junta de Andalucía eleva a 2.000 las mujeres con pruebas de cáncer de mama dudosas

La Flotilla no ha logrado llevar la ayuda humanitaria a la Franja, pero ha conseguido hacer ruido. Tanto que miles de personas se han movilizado en todo el mundo en contra de su detención y pidiendo el fin de la guerra en Gaza. Desde América Latina, hasta África, Asia… y aquí, en España. En Barcelona las manifestaciones se han saldado con dos detenidos y 14 agentes heridos. En Madrid ha habido cargas policiales. A la manifestación en Barcelona han asistido 15.000 personas en el momento de mayor afluencia, según datos de los Mossos.

La Consejería de Salud de Andalucía ha admitido el "fallo de información" detectado en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía y ha anunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a llamar "una por una" a unas 2.000 mujeres en toda la comunidad con pruebas "no concluyentes". Son pacientes con lesiones dudosas que en principio no revestían gravedad pero que deben hacerse un seguimiento ya fuera del cribado, siempre bajo criterio médico, según ha informado la administración sanitaria en un comunicado tras la reunión que la consejera Rocío Hernández ha mantenido esta mañana en Sevilla con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).