Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (03/10/2025)

Llegan los primeros repatriados de la Flotilla a Roma: España visita a los encarcelados nacionales

El jefe de la UME advierte en el 20 aniversario de la unidad: "La próxima catástrofe no se parecerá a ninguna de las anteriores"

Compartir







Llegan los primeros repatriados de la Flotilla a Roma: España visita a los encarcelados nacionales

Cuatro diputados italianos que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla interceptada por las fuerzas israelíes han aterrizado este viernes en el aeropuerto Fiumicino de Roma, en lo que supone el arranque del procedimiento de expulsiones de las más de 400 personas detenidas desde el miércoles por la noche. Los cuatro parlamentarios llegaron entre aplausos. Su cabeza sigue con sus compañeros encarcelados, donde el ministro de seguridad seguía amenazando y tachándoles de 'terroristas'.

El jefe de la UME advierte en el 20 aniversario de la unidad

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple 20 años el 7 de octubre. Los efectivos de esta unidad de las Fuerzas Armadas Españolas han afrontado numerosas situaciones límite. La pandemia del coronavirus, la DANA de Valencia o los virulentos incendios en España este último verano. Escenarios que han generado un antes y un después.