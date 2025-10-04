Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (04-10-2025)

Israelíes y palestinos negociarán los detalles del plan de Trump a partir del lunes en Egipto

Marchas por toda España para pedir "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel

Compartir







Israelíes y palestinos negociarán los detalles del plan de Trump a partir del lunes en Egipto

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha confirmado este sábado que las delegaciones israelí y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Egipto acogerá reuniones de delegaciones israelí y palestina el 6 de octubre de 2025 para debatir las condiciones concretas y los detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y presos palestinos de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump", ha explicado el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

Marchas por toda España para pedir "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel

Decenas de miles personas han salido en la tarde de este sábado a las calles de Madrid para pedir un "alto al genocidio" contra el pueblo palestino y reclamar al Gobierno de España el fin del comercio de armas y de las relaciones con el Estado de Israel.

Cerca de 100.000 personas, según datos actualizados de la Delegación del Gobierno en Madrid, han acudido a la movilización convocada a las 18.00 horas por distintas organizaciones de apoyo a Palestina, y que ha partido desde Atocha hasta la madrileña Plaza de Callado.

La de la capital ha sido una más de las movilizaciones convocadas este sábado por toda España en puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, con cerca de 17 manifestaciones en esta regiones, que reclaman el fin del comercio de armas y relaciones con Israel para acabar con el genocidio en Gaza.