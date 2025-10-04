Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (04/10/2025)

Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan para poner fin a la guerra en Gaza

Israel confirma 137 deportaciones de tripulantes de la Global Sumud Flotilla este sábado

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes", ha informado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que 137 tripulantes de los barcos de la Global Sumud Flotilla procedentes de 14 países han comenzado el proceso de deportación a sus países, vía Turquía, tras las intercepciones de los últimos días cuando intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza.

Unas 70.000 personas según el Ayuntamiento de Barcelona y 300.000 según los convocantes (Prou Complicitat amb Israel) se han manifestado este sábado en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.

La marcha ha empezado poco después de las 12 en los Jardinets de Gràcia y ha desembocado en el Arc de Triomf, donde se ha leído el manifiesto de la concentración y se ha desplegado una gran pancarta en apoyo a Palestina.