Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (05-10-2025)

Llega a Madrid el primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla

Netanyahu confirma el envío de una delegación a Egipto para negociar sobre Gaza

El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud ha aterrizado este domingo en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal, tras ser detenidos por Israel cuando intentaban llegar por mar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Familiares, amigos y representantes políticos les han recibido a su llegada a la terminal entre banderas palestinas y gritos en favor de la flotilla.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo el envío de una delegación isarelí a Egipto para mantener contactos sobre la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar.

"Netanyahu ha ordenado partir a la delegación israelí, liderada por el ministro Ron Dermer. La delegación partirá mañana mismo para participar en las negociaciones, que se celebrarán en Sharm el Sheij, Egipto", ha indicado Netanyahu en un comunicado oficial.