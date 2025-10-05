Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (05/10/2025)

Un primer grupo de 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo

La Junta de Extremadura declara tres días de luto oficial por la muerte de Guillermo Fernández Vara

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que "si nada se tuerce" un grupo de 21 españoles que formaban parte de la Flotilla retenidos en Israel abandonarán Tel Aviv este domingo para llegar a España "a lo largo del día de hoy".

"Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos ya organizado todo para que hoy mismo puedan volar a Tel Aviv. Desde Tel Aviv tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día, llegarían a España el primer grupo de 21 españoles y españolas de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista", ha afirmado el ministro en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE

El Gobierno extremeño ha declarado este domingo tres días de luto oficial por la muerte del expresidente autonómico Guillermo Fernández Vara.

El mismo se mantendrá vigente desde las 12 horas de este mismo domingo hasta las 24 horas del día 8 de octubre, según precisa el Diario Oficial de Extremadura (DOE) al calor del decreto de la presidenta María Guardiola.

Durante ese tiempo, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma.