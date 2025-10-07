Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (07/10/2025)

Continúa la búsqueda de los desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Se cumplen dos años del atentado de Hamás en Israel

Bomberos continúa buscando a los desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid. El inmueble se han derrumbado parcialmente este martes. Los forjados de la estructura se han venido abajo y han provocado la situación de alerta. Hay riesgo de que la fachada colapse por completo. Hasta el lugar se han desplazado un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur-PC y Policía Municipal.

La madrugada del 7 de octubre de 2023, decenas de milicianos fuertemente armados atacaron por sorpresa y de forma cruel diversos puntos de Israel cercanos a la frontera con la Franja de Gaza controlada, en ese momento, por el grupo terrorista de Hamás. Los atentados terroristas causaron la muerte de unas 1.400 personas pertenecientes a 19 nacionalidades y el secuestro de otras 252, que fueron trasladadas a territorio palestino.