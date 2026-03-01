La presentadora Carme Chaparro ha actualizado a sus seguidores de Instagram cuál es su estado de salud: "Queda mucho por delante"

El emotivo mensaje de Carme Chaparro por su cumpleaños tras pasar meses hospitalizada: “No hay grandes fiestas pero hay vida”

La periodista y presentadora Carme Chaparro ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que ha querido actualizar e informar a sus seguidores cuál es su estado de salud.

Junto a la imagen en la que se le puede ver llevando un turbante que protege su cabeza y unas gafas de ver, la presentadora ha compartido un texto en el que deja claro cuál es su estado actual y, en la que también, recalca que no padece cáncer.

La actualización sobre el estado de salud de Carme Chaparro

"Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también. Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro. Seguimos. Queda mucho por delante, y no sé cómo ni cuándo llegaré a la meta. Pero seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble".

"EDITO: no tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad".

La situación de la presentadora

La periodista padece de una enfermedad que la ha mantenido varios meses hospitalizada. Como informaba 'Outdoor', la presentadora de Informativos Telecinco ya ha compartido en varias ocasiones cómo se encuentra.

Aunque la escritora ha preferido mantener en privado cuál es su enfermedad, sí que ha compartido a través de varias publicaciones cómo le ha estado afectando su estado de salud a lo largo de los meses.

Con los constantes ingresos hospitalarios y los días infinitos en casa recuperándose, lo único que desea Carme es poder mejorar y recuperar su esencia. “Si pudiera viajar atrás en el tiempo y susurrarle algo a esta niña, le diría: “Tranquila. Eres mucho más fuerte de lo que crees”, confesaba en una imagen compartida el mismo día de su cumpleaños.

Sin duda, todo este tiempo le ha demostrado que aunque piense que no puede más, siempre le quedan fuerzas para seguir: “Hoy no hay grandes fiestas ni ruido. Pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir”.

Las operaciones a las que se ha sometido

Precisamente, nada más comenzar este 2026 confesó que su enfermedad que le había llevado hasta dos veces a pasar por quirófano y todo lo que ha vivido desde que entró en boxes.

Carme Chaparro rompía su silencio para contar, de alguna forma, lo que está pasando y lo que suponía la enfermedad de la que hasta ahora no ha puesto nombre en su vida. La periodista compartía un mensaje íntimo dejando claro cómo se había sentido desde que todo se puso en pausa sin hablar aún de diagnósticos. "Gracias por respetar mi tiempo. Empiezo a estar lista para volver a conversar".

Parece ser que, ahora, la presentadora de Mediaset comienza a estar preparada para hablar de este proceso que le ha supuesto una revolución personal y que le ha hecho ver la vida de diferente manera.