Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

Rocío Martín 01 MAR 2026 - 08:23h.

Irán ha reivindicado su derecho a la legítima defensa en el Consejo de Seguridad

Así están viviendo en Teherán los ataques sobre Irán: exhiben normalidad y hablan de "fracaso" de EEUU e Israel

Las autoridades iraníes han confirmado la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y del secretario del Consejo de Defensa Nacional y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, en los ataques conjuntos lanzados por sorpresa este sábado por Israel y Estados Unidos, que también ha acabado con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Israel ya ha adelantado durante el sábado la muerte de Pakpour y Nasirzadé tras afirmar que había eliminado a varios altos mandos iraníes, un total de seis militares de alto rango.