Ataque de EEUU e Israel a Irán: agencias oficiales iraníes confirman la muerte del ayatolá Alí Jamenei
Irán ha reivindicado su derecho a la legítima defensa en el Consejo de Seguridad
Así están viviendo en Teherán los ataques sobre Irán: exhiben normalidad y hablan de "fracaso" de EEUU e Israel
Las autoridades iraníes han confirmado la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y del secretario del Consejo de Defensa Nacional y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, en los ataques conjuntos lanzados por sorpresa este sábado por Israel y Estados Unidos, que también ha acabado con la vida del líder supremo Alí Jamenei.
Israel ya ha adelantado durante el sábado la muerte de Pakpour y Nasirzadé tras afirmar que había eliminado a varios altos mandos iraníes, un total de seis militares de alto rango.
Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí
El Ejército de Irán ha anunciado una nueva operación de bombardeos contra bases militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico y en el Kurdistán iraquí, así como varios objetivos en territorio israelí que han desatado la alarma generalizada en el país.
"Los cazas de precisión de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán han bombardado con éxito bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico y la región del Kurdistán iraquí durante varias etapas de operaciones", ha hecho saber el Ejército iraní en un comunicado recogido este domingo por la agencia semioficial Tasnim.
Al menos cinco heridos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) tras la muerte de Jamenei
Al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EEUU e Israel que comenzaron el pasado sábado en Irán.
La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.
Trump amenaza con una respuesta "nunca antes vista" si Teherán cumple con su advertencia de "un golpe muy fuerte"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido a las autoridades de Teherán de que, si cumplen con su amenaza de efectuar "un golpe muy fuerte" en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Washington responderá con una contundencia "nunca antes vista", en el marco de la operación bautizada como Furia Épica, por la cual este sábado comenzaron los ataques a las 1.15 horas de la costa este estadounidense (9.45 horas de Teherán y 7.15 en la España peninsular) por orden del propio Trump.
"Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!", ha expresado el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.
Irán inicia la sexta oleada de ataques contra 27 bases militares estadounidenses y otros objetivos israelíes
Las Fuerzas Armadas de Irán ha dado inicio a la sexta oleada de bombardeos contra posiciones israelíes y 27 bases militares estadounidenses en la región, enmarcada en las represalias de la república islámica a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra su territorio que han provocado la muerte del líder supremo Alí Jamenei.
"La sexta ola de la Operación Promesa Verdadera 4 se ejecutó con fuerza mediante extensos ataques con misiles y drones del CGRI contra los territorios ocupados y las bases militares estadounidenses en la región", reza un comunicado del Ejército iraní recogido por la agencia semioficial Tasnim.
El hijo del sah ve en la muerte de Jamenei un paso hacia futuro libre y prevé el fracaso de cualquier sucesor
El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha celebrado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la ha presentado como el comienzo de una "gran celebración nacional" y un paso hacia un "futuro libre y próspero", advirtiendo de que cualquier intento de perpetuar el régimen "fracasará" por falta de legitimidad.
"Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido", ha expresado en una publicación en redes sociales.
Metsola apunta a la muerte de Jamenei como el fin de las dictaduras en Irán: "Debe ser hora de la libertad"
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha apuntado a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como el hito que ha de marcar el fin de las dictaduras en el país para abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi 50 años de autoritarismo.
"El fin del ayatolá debe marcar el fin de la era de las dictaduras en Irán. Después de 47 años, debe ser la hora de la libertad", ha defendido la presidenta de la Eurocámara en una publicación en redes sociales. "Ahora, Irán debe ser libre", ha sentenciado.
Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei
Agencias oficiales iraníes han confirmado la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y han anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe.
Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la muerte del líder supremo de Irán. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", aseguró el inquilino de la Casa Blanca.