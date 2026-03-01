El Sporting ha confirmado el fallecimiento del aficionado, abonado del Club desde hace 40 años

En el minuto 4 de juego, los jugadores del conjunto pepinero avisaron de que uno de los aficionados requería asistencia médica

GijónEl partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que se estaba disputando este domingo desde las 16.15 horas en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', ha sido suspendido por una emergencia médica.

"Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente", anunció LaLiga a través de redes sociales.

En el minuto 4 de juego, los jugadores del conjunto pepinero avisaron al colegiado Daniel Palencia Caballero de que uno de los aficionados presentes en la grada requería asistencia médica. El árbitro detuvo el encuentro y los servicios de emergencia actuaron. Sin embargo, el partido no se reanudó y los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

El Sporting confirma el fallecimiento

"Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", ha confirmado el equipo en sus redes sociales.

El C.D. Leganés se ha unido también a las condolencias: "Desde el C.D. Leganés nos unimos al dolor de familiares, amigos y de todo el Real Sporting, y transmitimos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz".