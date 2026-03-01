Ronja Rundberg, una turista alemana de 35 años desaparecida en Masca, Tenerife, ha sido hallada sin vida

El cuerpo sin vida de la mujer alemana ha sido localizado en la misma zona donde se centraba el rastreo, en el entorno del Mirador de Hilda, en Masca

Compartir







TenerifeEl dispositivo de búsqueda de Ronja Rundberg, una mujer alemana de 35 años desaparecida en la localidad tinerfeña de Masca, ha encontrado su cuerpo sin vida, según ha informado 'DiariodeAvisos'.

PUEDE INTERESARTE El crudo relato de la madre de Airam, el joven desaparecido en La Palma

El cuerpo sin vida de la mujer alemana ha sido localizado en la misma zona donde se centraba el rastreo, en el entorno del Mirador de Hilda, en Masca, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El hallazgo del cuerpo sin vida

Fue el pasado jueves por la tarde cuando comenzó la búsqueda, en la que también participaron los Bomberos voluntarios de Santiago del Teide y la Policía Local de Buenavista del Norte, y en el mediodía de ayer sábado fue localizado el cadáver.

PUEDE INTERESARTE Encuentran en el río Henares el cuerpo sin vida de Antonio, el vecino de San Fernando desaparecido

Según ha informado el medio alemán 'Wochenblatt', la mujer alquiló un coche en la isla tinerfeña donde pasó la noche el jueves 26 de febrero.

"Se cree que el coche está aparcado cerca del Mirador de la Cruz de Hilda (TF-436). Salió de excursión sola y se presume que se perdió. Fue vista por última vez cerca de Masca", apuntan desde el medio alemán anteriormente citado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957.

Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.