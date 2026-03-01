'Los Domingos' se ha alzado con los dos grandes premios a Mejor Película y Mejor Dirección

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 ha dejado claro una vez más el talento del cine español. La gala, presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, ha estado marcada por un sinfín de emociones, sorpresas y homenajes.

Barcelona, que ha acogido los Goya por primera vez en 26 años, ha vivido en la noche de este sábado, 28 de febrero, una velada de grandes reconocimientos, en la que se han celebrado tanto las obras más populares del año como las trayectorias más legendarias del cine nacional e incluso internacional.

Pero, sin duda, lo más importante de esta noche histórica han sido los nombres de quienes han conseguido llevarse un 'cabezón' a casa. 'Los Domingos' ha conseguido los dos grandes premios a Mejor Película y Mejor Dirección, pero 'Sirat' ha sorprendido al encabezar la lista con más galardones. En total, seis.

La lista de ganadores de los Premios Goya 2026

Mejor Película

'Los Domingos'

Mejor Dirección

'Los Domingos'

Mejor Dirección Novel

Eva Libertad, por 'Sorda'

Mejor Actor Protagonista

José Ramón Soroiz

Mejor Actriz Protagonista

Patricia López Arnaiz

Mejor Actor de Reparto

Álvaro Cervantes

Mejor Actriz de Reparto

Nagore Aranburu

Mejor Actor Revelación

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño'

Mejor Actriz Revelación

Miriam Garlo por 'Sorda'

Mejor Guion Adaptado

'La cena'

Mejor Guion Original

'Los Domingos'

Mejor Película Iberoamericana

'Belén'

Mejor Película Europea

'Valor sentimental'

Mejor Película Documental

'Tardes de soledad', de Albert Serra

Mejor Película de Animación

'Decorado'

Mejor Cortometraje de Animación

'Gilbert'

Mejor Cortometraje Documental

'El Santo'

Mejor Cortometraje de Ficción

'Ángulo Muerto'

Mejor Canción Original

Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por 'Flores para Antonio'

Mejor Música Original

'Sirat'

Mejor Dirección de Fotografía

'Sirat'

Mejor Dirección de Producción

Oriol Maymó por 'Sirat'

Mejor Diseño de Vestuario

'La Cena'

Mejor Dirección de Arte

'Sirat'

Mejores Efectos Especiales

'Los Tigres'

Mejor Montaje

'Sirat'

Mejor Maquillaje y Peluquería

El cautivo'

Mejor Sonido